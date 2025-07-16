Александр Усик собирает 2,5 миллиона фунтов для украинцев, которые остались без жилья

Компания "Black Smm Agency" сотрудничает с Usyk Foundation уже более трех лет. Вместе они создали уже более пяти совместных спецпроектов. А в этом году реализовали ряд событий, целью которых является сбор средств на строительство домов для 64 семей переселенцев в Карпатах.

Открытие мозаики "Боривитер" сейчас активно обсуждают не только украинские, а и британские СМИ, журналисты, блогеры, политики. Даже мэр Лондона написал об этом в соцсетях, сообщает 24 Канал.

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Благотворительное событие в Лондоне

Подготовка к благотворительным мероприятиям длилась более восьми месяцев. По словам самих организаторов их главная цель – переплести спортивную историю чемпиона с мощной гуманитарной миссией.

Британский предприниматель Ричард Брэнсон вместе с Усиком со сцены призвал всех не останавливаться помогать Украине. Кроме того, он лично задонатил более 100 тысяч фунтов.

Генеральным спонсором проекта стала сеть магазинов Rozetka и также приобщила собственные средства. Следующее событие, которое ожидает британцев и гостей Лондона - открытая тренировка Усика в парке "Уэмбли".

Во время нее прозвучит выступление Артема Пивоварова, DJ Korolova и других артистов. Также ведущие будут призывать присоединиться к кампании по сбору средств.

Я глубоко благодарен британскому народу за поддержку Украины. В самые темные времена вы были одними из первых, кто протянул руку помощи – и остаетесь рядом до сих пор. Россия целенаправленно уничтожает украинскую культуру, ворует то, что может украсть, и уничтожает все остальное, пытаясь стереть нашу нацию. Но, кроме этого, она уничтожает жизни украинцев, которые годами не имеют дома. Именно эти жизни мы хотим восстановить. Как мозаику, кусочек за кусочком,

– прокомментировал событие Усик.

В легендарном отеле Dorchester, где в свое время Черчилль проводил военные встречи, состоится ужин Business & Charity Gala Dinner. Событие посетит 350 гостей, а стоимость билета составляет 1,5 тысячи долларов.

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Все средства от нее тоже пойдут на восстановление жилья. На ивенте будет проведена большая лотерея и аукцион уникальных лотов, включая пояс WBC Усика. Самый большой донатор вечера получит хрустальную награду "Большое сердце Великобритании".

Во время самого боя Усика на стадионе "Уэмбли" также можно будет задонатить, а после боя состоится закрытая конференция для военных. Там боксер лично поблагодарит тех, кто воевал за Украину. На событие будут приглашены спонсоры, привлеченные к восстановлению, чтобы они воочию увидели, куда идут их деньги.

Сегодня благотворительность – это часть бизнес-процессов и репутационных стратегий. Как маркетинговое агентство, мы интегрируем партнерский бизнес в сферу социальной ответственности, создавая эффективные форматы участия в инициативах, имеющих ощутимое общественное влияние,

– комментирует основательница "Black SMM Agency" и соорганизатор события Ирина Рыбакова.

Всего планируется собрать около 2,5 миллиона фунтов на строительство жилья для украинцев, которые потеряли дома. Также в планах возвести четыре дома общей площадью более 2743,2 квадратных метра, в которых смогут поселиться 64 семьи.

Напомним, что первым из событий было открытие реконструкции мозаики "Боривитер" художницы Аллы Горской, которую убили советские спецслужбы за ее диссидентскую деятельность. Оригинал был создан в Мариуполе в 1967 году.

Он считается утраченным после бомбардировок города в 2022 году. Для воспроизведения произведения было использовано более 700 килограммов аутентичных материалов, в частности цветную смальту, плитку ручной работы, металлические пластины и алюминиевые ложки.