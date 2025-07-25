Бойко объяснил, как во время войны выехал за границу на бой Усика с Дюбуа

Бывший голкипер сборной Украины и киевского Динамо Денис Бойко посетил бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Это вызвало немало вопросов у его бывшего одноклубника Артема Милевского.

Артема Милевского возмутило, что Денис Бойко смог выехать из Украины в условиях военного положения. Ситуацию разъяснила менеджер экс-голкипера, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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На каком основании Бойко выехал за границу?

Как выяснилось, Бойко пересек государственную границу на законных основаниях. Сейчас он работает в компании Viasat, где занимается администрированием и развитием спортивного контента платформы. Это предприятие имеет статус критически важного, а потому Денис имеет бронирование.

В компании Viasat подтвердили информацию менеджера Бойко, добавив, что он является работником компании "ВИЖН ТВ".

Сразу после поединка Денис вернулся в Украину и успел сделать новое интервью с экс-голкипером Металлиста Александром Горяиновым в рамках авторского проекта.

Согласно действующему законодательству забронированные работники предприятий критической инфраструктуры имеют право временно выезжать за границу. Для этого нужно находиться в реестре "Оберег" и согласовать поездку с работодателем.

Напомним, что победителем боя за абсолют стал Александр Усик, который нокаутировал Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира. Боксерская ассоциация WBO определила следующего соперника для украинского боксера.