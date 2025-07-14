Босиком на побережье моря: жена Усика поделились чувственными фото с мужем
- Екатерина Усик поделилась романтической фотосессией с мужем Александром на побережье моря накануне его важного боя.
- Фотосессия выполнена в черно-белых тонах и была сделана несколько месяцев назад, на фоне пальм, где пара прогуливается босиком.
Екатерина Усик накануне исторической битвы за абсолют опубликовала романтическую фотосессию. На фотографиях она вместе со своим любимым мужем.
Фотосессия выполнена в черно-белых тонах. Таким образом, Екатерина поддержала своего любимого накануне важного поединка, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Екатерины Усик.
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Усик вместе с женой
Жена Усика воздержалась от подписи к публикации, ведь все понятно и без слов. Екатерина показала, как они любят друг друга.
Фотографии романтической фотосессии были сделаны на побережье моря на фоне пальм, где пара прогуливается босиком. Александр одет в белый свитер, а Екатерина в черном наряде.
Фотосессия Екатерины и Александра Усиков / фото из инстаграма жены боксера
Отметим, что фотосессия была сделана несколько месяцев назад. В феврале этого года Екатерина уже делилась фотографиями в цветной гамме с той же локации. Очевидно, что эти фотографии Екатерина сохранила для особого момента.
Напомним, что Александр Усик проведет бой за абсолют против Даниэля Дюбуа 19 июля. Боксеры встретятся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Кроме того, Усик и Дюбуа получат рекордные гонорары.