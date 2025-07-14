Босиком на побережье моря: жена Усика поделились чувственными фото с мужем

Екатерина Усик накануне исторической битвы за абсолют опубликовала романтическую фотосессию. На фотографиях она вместе со своим любимым мужем.

Фотосессия выполнена в черно-белых тонах. Таким образом, Екатерина поддержала своего любимого накануне важного поединка, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Екатерины Усик.

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Усик вместе с женой

Жена Усика воздержалась от подписи к публикации, ведь все понятно и без слов. Екатерина показала, как они любят друг друга.

Фотографии романтической фотосессии были сделаны на побережье моря на фоне пальм, где пара прогуливается босиком. Александр одет в белый свитер, а Екатерина в черном наряде.

Фотосессия Екатерины и Александра Усиков / фото из инстаграма жены боксера

Отметим, что фотосессия была сделана несколько месяцев назад. В феврале этого года Екатерина уже делилась фотографиями в цветной гамме с той же локации. Очевидно, что эти фотографии Екатерина сохранила для особого момента.

Напомним, что Александр Усик проведет бой за абсолют против Даниэля Дюбуа 19 июля. Боксеры встретятся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Кроме того, Усик и Дюбуа получат рекордные гонорары.