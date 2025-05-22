"Феномен бокса": экс-чемпион мира дал точный прогноз на реванш Усик –Дюбуа

Летом 2025 года мировое боксерское сообщество узнает имя следующего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Александр Усик будет драться против Даниэля Дюбуа.

Джордж Гроувз высказался о реванше между Королем хевивейта и "Динамитом". В частности, бывший чемпион мира сделал прогноз на адское противостояние, пишет 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Прогноз от Гроувза

Британский боксер дал точный прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Гроувз уверен, что Александр Усик во второй раз выиграет у Даниэля Дюбуа.

Джордж Гроувз отметил, что "Динамит" стал лучше, если сравнивать с предыдущим поединком. Однако, по его мнению, этого все равно не хватит британцу одолеть Короля хевивейта.

Усик снова выигрывает у Дюбуа. Александр – лучший супертяж поколения и феномен бокса. Он имеет такие данные, с которыми никто ничего не может сделать Ему может не хватать размеров, размаха рук и других физических данных, но это его не волнует,

– сказал Гроувз.

Напомним, что в первом бою в 2023 году Александр Усик одолел Даниэля Дюбуа. Поединок завершился победой украинского чемпиона техническим нокаутом в 9 раунде.

Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Утверждена дата поединка 19 июля 2025 года.

Ранее Тедди Атлас назвал причину, почему Александру Усику не стоит драться против Даниэля Дюбуа в реванше.