"Он способен избегать ударов": чемпион мира назвал фаворита реванша Усик – Дюбуа

Александр Усик согласился на реванш с Даниэлем Дюбуа. Король хевивейта планирует во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

"Динамит" хочет отомстить украинскому боксеру за поражение в прошлом. Лоуренс Околи поделился мнениями о потенциальном поединке между бойцами, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Околицы о реванше Усик– Дюбуа

Британский боксер назвал главного фаворита реванша Усик– Дюбуа. Чемпион мира WBC в бриджервейте считает, что Александр Усик. Около признался, что если бы не видел бои украинца, то он бы избрал своего земляка.

Однако Александр сделал очень многое в боксе, чтобы выбрать Дюбуа. Лоуренс Околе вспомнил, что он постоянно прогнозировал поражение Усика, но украинский чемпион выиграл.

Так что если только Усика не догонит век, я думаю, что он будет большим фаворитом на победу над Даниэлем. Вы видели, что он способен избегать ударов и продолжать работать. Но эта новая версия Дюбуа может выйти и победить.,

– сказал Околе.

Отметим, что раньше Турки Аль аш-Шейх назвал имя следующего соперника Александра Усика. Он подтвердил намерения проведение реванша между украинцем и Даниэлем Дюбуа

Напомним, Александр Усик уже побеждал Даниэля Дюбуа в 2023 году во Вроцлаве. Украинский чемпион одолел британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде.