Легенда бокса рассказал, почему Усик потерпит первое поражение в битве с Дюбуа

В субботу, 19 июля, все боксерское сообщество будет следить за вечером бокса в Лондоне. На стадионе "Уэмбли" состоится бой за абсолют в супертяжелой весовой категории.

За это звание будут драться Александр Усик и Даниэль Дюбуа. О поединке звездных супертяжей высказался Шейн Мосли, сообщает 24 Канал со ссылкой на GGBET.UA.

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Кому прогнозирует победу Мосли в реванше Усик – Дюбуа?

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях сделал непопулярный прогноз. Американец считает, что "Динамит" сможет одолеть Усика, нанеся украинцу первое поражение в карьере:

"Преимущество Усика в том, что он более опытный. Еще одно преимущество заключается в том, что он много дрался в любителях в разных весовых категориях. Боксеры в таких дивизионах обычно более техничны – они знают, как двигаться, уклоняться, адаптироваться. Он быстро думает.

Дюбуа сейчас другой боец. Думаю, что он победит, потому что он уже не ребенок, он вырос. Усик – замечательный боец, но он меньше, менее габаритный. А Дюбуа, как по мне, ментально уже совсем другой".

Справка. Впервые боксеры дрались между собой в августе 2023 года. Тогда Александр Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что накануне состоялась церемония взвешивания. На ней украинский чемпион показал рекордный вес в карьере.