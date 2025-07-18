Онлайн церемонии взвешивания Усика и Дюбуа перед реваншем в Лондоне

Александр Усик и Даниэль Дюбуа 18 июля проведут церемонию взвешивания перед реваншем в Лондоне. Предшествовало этому две дуэли взглядов, открытые тренировки и пресс-конференция.

Перед первым боем Даниэль Дюбуа был тяжелее Александра Усика на пять килограммов – 105.7 килограмма против 100.1 у украинского боксера. Зато преимущество в росте и весе не помогло британцу одолеть украинского "Кота" в первом поединке – победа Усика техническим нокаутом в 9-м раунде, информирует 24 Канал.

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Как происходит церемония взвешивания Усика и Дюбуа?

Начало процедуры взвешивания супертяжей перед реваншем на "Уэмбли" – в 17:00 (по киевскому времени).

На кону их реванша будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Дюбуа стремится реваншироваться за поражение 2-летней давности. В то же время британец будет иметь шанс стать "абсолютом" в королевском весе. Зато для Усика это звание не является чужим. В мае прошлого года Александр впервые победил Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом в хевивейте с 1999-го года после Леннокса Льюиса.

Онлайн взвешивание Усика и Дюбуа

На обоих дуэлях взглядов в Великобритании Дюбуа первым отвел взгляд от Усика. Несмотря на это Даниэль твердит о своей будущей победе в реванше, пытаясь спровоцировать украинца. Однако Александр никак не реагирует на такие самоуверенные заявления "Динамита".

Также после пресс-конференции Усик столкнулся в забавной дуэли взглядов с промоутером британского боксера Фрэнком Уорреном. Также Александр во время и после официального мероприятия показал три пальца, которые символизируют герб.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа в Украине можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Начало главного боя вечера бокса около 23:30 по Киеву.