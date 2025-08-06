В середине июля состоялся бой за звание абсолюта в супертяжелой весовой категории. За это звание соревновались Александр Усик и Даниэль Дюбуа.

Украинец одержал победу нокаутом в пятом раунде. Этот поединок прокомментировал бывший чемпион мира Тони Белью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Что Беллью посоветовал Дюбуа после реванша с Усиком?

Британец был очень разочарован своим земляком, который во второй раз проиграл Александру Усику досрочно. Он дал неприятный совет "Динамиту" из-за его отношения к боксу.

Я получил еще более мощный удар от Усика, но пытался подняться и продолжать, но, к счастью для меня, рефери остановил бой. Нет ничего плохого в том, когда ты понимаешь, что тебе достаточно. Я советую Даниэлю Дюбуа с таким отношением уйти из бокса,

– сказал Беллью.

Отметим, что Тони Беллью дрался с Александром Усиком в 2018 году за звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте. Тогда украинец победил нокаутом в восьмом раунде, после чего поднялся в высшую весовую категорию, а британец завершил карьеру.

К слову. Первый бой Усика против Дюбуа состоялся во Вроцлаве в 2023 году. Тогда "Динамит" проиграл техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что ранее Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа проиграл Усику в реванше.