Усик взорвал сеть новым хитом "Don't push the horses": зажигательное видео

Украинский чемпион Александр Усик неожиданно для себя стал автором мема, который разошелся по сети. Его фразу "Don't push the horses" подхватили музыканты и сделали энергичный трек.

Забавная ситуация, породившая множество мемов, случилась во время пресс-конференции перед боем Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион сумел удивить британцев своим знанием английского, пишет 24 Канал.

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Фраза Усика "Dont push the horses" стала песней

Длительный спич тренера Дюбуа Усик решил остановить украинской пословицей "не гоните коней", произнеся ее на английском – "dont push the horses". Эта фраза озадачила британцев, которые не поняли ее. Они даже переспросили, что имел в виду украинец.

Но Александра уже было не остановить. Он еще несколько раз уверенно повторил свою фразу "dont push the horses", которая сразу стала популярной во всем мире.

Справка. Для англоязычной аудитории более понятна была бы фраза "Hold your horses".

На официальном аккаунте Усика в тиктоке даже появилась одноименная песня, которая быстро набирает популярность.

Видео песни Усика "dont push the horses"

Напомним, что поединок за абсолют Усик – Дюбуа состоится в субботу, 19 июля. На кону будут стоять чемпионские титулы WBA, WBC, WBO и IBF, которыми владеют боксеры.

Кстати, искусственный интеллект сделал финальный прогноз на бой Усика и Дюбуа. Чат-бот подробно разобрал предстоящий поединок.