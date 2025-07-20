Усик отправил Дюбуа в нокаут в пятом раунде

Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели свой второй очный матч в карьере. Как и в 2023 году во Вроцлаве, отчетный поединок также завершился досрочно.

В субботу, 19 июля, Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели второй очный бой в истории. Два года назад, в августе 2023-го, украинец нокаутировал "Динамита" в девятом раунде, сообщает 24 Канал.

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Как произошел нокаут?

На этот раз эксперты ожидали полного поединка из 12-ти раундов. Однако Усик развеял прогнозы любителей бокса. Украинский боксер отправил Дюбуа в нокаут в пятом раунде.

Первые раунды выглядели пристрелкой для обоих боксеров. Даниэль нередко брал инициативу в свои руки, но это ему не помогло. В середине пятого раунда произошла кульминация.

Усик отправил Дюбуа в нокаут: смотреть видео

Дюбуа зажал Усика в углу, но получил удар в ответ и попал в нокдаун. Британцу удалось вовремя подняться, однако уже через несколько секунд Александр дважды точно пробил в голову "Динамиту".

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Уже после этого англичанин окончательно капитулировал. Таким образом, Усик вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Сейчас украинцу принадлежат пояса WBA, WBC, WBO, IBO и IBF.

Обзор поединка Усик – Дюбуа: смотреть видео