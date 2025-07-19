ИИ сделал финальный прогноз на реванш Усик – Дюбуа: как изменились шансы в день боя

День долгожданного реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа наконец-то наступил. Уже вечером 19 июля на лондонском "Уэмбли" болельщики бокса узнают имя нового абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

24 Канал сделал запрос на финальный прогноз реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Во внимание принимались не только прошлые прогнозы, но и последние официальные мероприятия боксеров перед боем на "Уэмбли".

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Какой финальный прогноз делает ИИ на реванш Усик – Дюбуа?

Искусственный интеллект разделил их реванш на три части. В первых раундах ИИ прогнозирует, что Дюбуа с первых секунд бросится давить на Усика, чтобы попытаться закончить бой еще до экватора поединка. Даниэль будет использовать свое преимущество во взрывной силе, давить массой и агрессией. Британец попытается заставить Александра к близкому бою.

К слову. Усик второй раз показал меньший вес, чем Дюбуа на церемонии взвешивания – 103,1 килограмма против 110,5 у британца.

В середине встречи (4-6 раунды) ChatGPT предполагает, что Усик найдет оптимальную дистанцию, будет точно попадать боковыми ударами и заставлять британца терять ритм.

Финальные раунды ИИ отдал Усику. По его мнению, Александр будет повышать темп боя, контролировать центр ринга и даже попытается нокаутировать Дюбуа.



Ключевые факты боксеров / Скриншот с ChatGPT

Искусственный интеллект прогнозирует победу Усика по решению судей или техническим нокаутом в средних/поздних раундах (8-12). ИИ уверен, что реванш будет развиваться по сценарию первого их лобового боя.

Напомним, что в первом бою, который состоялся в конце августа 2023-го, победил Усик техническим нокаутом в 9-м раунде.