Он скучный парень, Дюбуа назвал рецепт победы над Усиком, оценив его стойкость

Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа в адском реванше. На кону поединка века звание асболютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Динамит" поделился ожиданиями от реванша с Королем хевивейта. Британский боксер назвал рецепт победы, оценив украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на ESPN.

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Что сказал Дюбуа

Даниэль Дюбуа считает, что он сможет победить Александра Усика в очном противостоянии. Британский боксер рассказал, как одолеть украинского чемпиона.

По мнению Дюбуа, Усик имеет высокую психологическую устойчивость. "Динамит" отметил, что ему надо хорошо подготовиться к бою против Александра во всех аспектах.

Эти украинцы, они всегда работают с его сознанием и умом. Мне нужно просто быть в форме физически и духовно. Этого будет достаточно для победы. Все дело в его играх ума. По моему мнению, он вообще скучный парень, который дома занимается этими всеми делами. Надо просто его перебоксировать,

– сказал Дюбуа.

Британский боксер затронул тему скандального удара в первом бою в 2023 году. Он считает, что панч был полностью легальный, поэтому ему просто нужно не слушать людей, которые имеют другое мнение.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на "Уэмбли" – 19 июля 2025 года.

Ранее Даниэль Дюбуа назвал следующего соперника после реванша против Александра Усика. "Динамит" намерен подраться с бывшим чемпионом мира из Британии.