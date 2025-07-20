Усик нокаутом победил Дюбуа

В ночь на 19 июля на "Уэмбли" встретились Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Украинец снова стал победителем.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели второй поединок между собой. Бой-реванш прошел 19 июля в Лондоне на крупнейшем британском стадионе "Уэмбли", сообщает 24 Канал.

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Эффектное выступление Усика

Первый раунд прошел в равной борьбе. Дюбуа действовал активно, однако в конце Усик дважды чисто попал левым боковым.

Во втором раунде инициативу перехватил Усик. Он контролировал дистанцию и снова в конце раунда дважды пробил в голову соперника.

Третий раунд оказался напряженным для украинца. Дюбуа несколько раз неприятно попал по корпусу, и хотя Усик отвечал, его атаки уже не были такими острыми.

В четвертом раунде темп немного снизился. Дюбуа на мгновение прижал Усика к углу, но тот спокойно вышел из ситуации. Правда, британец снова пробил ниже пояса.

Усик блестяще завершил бой: сначала отправил Дюбуа в нокдаун, а уже через несколько секунд «Динамит» во второй раз оказался на настиле ринга. Рефери остановил поединок - это чистый нокаут и триумф украинского чемпиона!

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа до сих пор не признает своего поражения.



