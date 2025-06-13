Усик проводит необычные тренировки перед боем с Дюбуа: детали подготовки украинского чемпиона

Украинский спортсмен поразил боксерское сообщество своим подходом к тренировочному процессу. Тренер украинца Якуб Хицкий спланировал все до мельчайших подробностей.

Александр Усик продолжает подготовку к очередному бою. Следующим соперником украинца станет британец Даниэль Дюбуа, сообщает 24 Канал. Накануне встречи The Independent исследовали тренировки украинца и отметили немало интересных особенностей.

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Как тренируется Усик

Анализ сделан на основе видео тренировок украинца, которые в инстаграм выложил его тренер по функциональной и силовой подготовке Якуб Хицкий. В первую очередь бросается в глаза постоянная подвижность Александра.

Он почти никогда не движется медленно и демонстрирует взрывную концентрическую фазу при силовых упражнениях. Речь о жиме лежа, упражнениях со штангой, приседания на одной ноге и становая тяга с трап-грифом.

В последнем случае Усик применяет устройство, которое отслеживает скорость подъема. Для силовых тренировок Александр использует гири и гимнастические кольца. Если центр тяжести гири смещен, это позволяет делать более динамичные движения.



Александр Усик остается непобедимым боксером на профессиональном уровне / фото Getty Images

В свою очередь гимнастические кольца развивают ощущение положения тела и его движения, а также позволяют суставам правильно двигаться. Это снижает травматизм и позволяет телу двигаться по разным траекториям.

Нетрадиционные упражнения Усика

Во время тренировок Усик делает тягу в кольцах одной рукой, жим гири – другой. Также в его программе есть и упражнение с эластичными лентами, планка "Копенгаген" и прием landmine rainbow, который тренирует боковые выпады с гирей

Также Хицкий включает в тренировочную программу множество плиометрических упражнений. Это движения, благодаря которым мышца быстро растягивается, а затем резко сокращается. Цель этих упражнений – развить мощность и укрепить сухожилия и связки.

Как Усик тренируется перед боем против Дюбуа: смотреть видео

Усик выполняет отжимания с эспандером и ловит медицинбол с последующим ударом по полу в дуге. Также интересно упражнение, в котором Усик находится в нижней позиции болгарского сплит-приседания и совершает колебательные движения в разных направлениях на передней ноге.

В конечной амплитуде упражнения мышца удлинена, поэтому Усик делает микродвижения и затем с усилием выходит из нее. Результатом является улучшенная подвижность и пружинистость мышц. Упражнение придает уверенности в движениях в глубокой амплитуде.

Бадминтон и баланс в атлетической подготовке

Украинец умело балансирует между общей физической подготовкой и специальной при атлетических упражнениях. Тренеры развивают основные качества, такие как скорость, сила, выносливость, мощность гибкость, ловкость.

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После этого вводятся другие аспекты, которые ориентированы на спорт. Хицкий показал примеры специфической подготовки Усика от теневого бокса до тестов на скорость реакции. Среди необычных упражнений – занятия бадминтоном.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". В этом поединке определится абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

Александру принадлежат все пояса, кроме IBF, которым он прошлым летом уступил в пользу победителя боя Дюбуа – Хргович. Им как раз и стал Даниэль, который затем провел эффектную защиту трофея против Джошуа.