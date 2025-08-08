Александр Усик и Владимир Кличко настоящие легенды украинского бокса. Между собой "Кот" и "Доктор Стальной Молот" не встречались, но многих фанатов интересует, как бы завершился гипотетический поединок.

Первый профессиональный контракт в карьере Александр Усик подписал с промоутерской компанией братьев Кличко К2 Promotions. Перед важнейшим событием в своей жизни украинский боксер посетил тренировочный лагерь Владимира, сообщает 24 канал.

Как Усик побывал на тренировке Кличко?

В сентябре 2013 года Александр Усик посетил тренировочный лагерь Владимира Кличко в Австрии. Тогда "Доктор Стальной Молот" готовился к бою против россиянина Александра Поветкина.

Усик проводил тренироваться под наблюдением команды Кличко-младшего и познакомился с тренером Джонатаном Бэнксом. Будущий абсолютный чемпион мира тщательно следил за подготовкой Владимира, набираясь невероятно важного опыта.

Усик в тренировочном лагере Кличко: смотрите видео

Было неизвестно, спарринговал ли Усик с Кличко. Однако в 2018 Джонни Нельсон перед боем Александра против Мурата Гассиева рассказал, что "Кот" встречался с "Доктором Стальным Молотом" в ринге.

Британский боксер поставил на победу Александра Усика в бою против Мурата Гассиева, поделившись впечатлениями от спарринга украинца с Кличко-младшим. Нельсон подчеркнул, что Усик был настоящим боссом.

Стоит отметить, что спарринг состоялся ранее. По словам Нельсона, Владимир Кличко готовился к поединку с Тайсоном Фьюри в 2015 году.

Как Кличко помогал Усику готовиться к бою?

Через некоторое время Александр Красюк, уже бывший промоутер Александра Усика, рассказал о спарринге боксера с Владимиром Кличко.

Я знаю у Усика спарринг с Кличко был не так давно и не один. Однако это был не то чтобы спарринг, а более такая отработка. Владимир выходил в ринг против Александра, но я там не присутствовал, поэтому не могу сказать вам, чем он закончился, но точно без нокаутов и нокдаунов,

– сказал Красюк.

В 2020 году Александр Усик дрался против Дерека Чисоры. Перед боем Владимир Кличко оценил шансы украинского боксера, рассказав о том, что помогал ему с подготовкой к поединку.

"Я всегда поддерживаю Александра. Даже работал у него спарринг-партнером. Последний раз спарринговали несколько месяцев назад. Будут ли спарринги в рамках подготовки Усика к бою с Чисорой? По антропометрическим данным я не сильно похож на Дерека Чисору. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. С большим удовольствием. И совершенно бесплатно," – поделился Кличко-младший.

Кличко помогал тренироваться Усику / Фото из инстаграма боксера

Интересно, что Тайсон Фьюри подтвердил факт того, что был спарринг между Владимиром Кличко и Александром Усиком. "Цыганский король" выступил с громким заявлением перед первым боем с "Котом" в 2024 году.

Александр более подвижный, у него лучше работа ног, он лучше использует углы. Однажды я видел, как они спарринговали, и Усик отбил ему голову. Когда Кличко собирался провести реванш со мной, который так и не состоялся. Он спарринговал с Усиком и тот отбил ему голову,

– рассказал Фьюри.

Напомним, что Александр Усик одолел Тайсона Фьюри в первом бою. Украинский боксер после победы над британцем стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с 1999 года.

Отметим, что Александр Усик в свое время бросил смелый вызов братьям Кличко в прямом эфире телеканала "Интер". Будущий "Король хевивейта" рассказал, что находился в тренировочном лагере и понимает, что его может ожидать.

Усик бросил вызов братьям Кличко: смотрите видео

После победы над Даниэлем Дюбуа в 2025 году Александр Усик вспомнил разговор с Виталием и Владимиром Кличко. Абсолютный чемпион мира отметил, что тогда у него дрожали ноги.

Усик признался, что знает, какой удар у Владимира Кличко. Этот факт подтверждает то, что Александр встречался в ринге с "Доктором Стальным Молотом", хотя это было и тренировке.

"Что Виталий Владимирович, что Владимир Владимирович бьют, что конь копытом. Я с Владимиром стоял в парах, я знаю, как он бьет. Я думаю, в любом случае тут же люди, тут никто не ударит. А если что, я там быстренько где-то убегу", – признался Усик.

