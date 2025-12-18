Усик должен был увидеться с президентом Польши, но встречу отменили из-за Шухевича
- Встреча Александра Усика с Каролем Навроцким была отменена в последний момент.
- Президент Польши хотел потренироваться с боксером, ведь является фанатом этого вида спорта.
Александр Усик набрал большую аудиторию поклонников в Польше. Речь не только об украинцах, но и о местных любителях бокса.
Особенно много фанатов прибавилось после боя в Кракове в 2023 году. Тогда в августе Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в этом городе, подарив болельщикам яркое шоу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Interia.
Что известно о встрече Усика и Навроцкого?
Благодаря этому Александр имел шанс встретиться с президентом Польши Каролем Навроцким. Польские СМИ пишут о том, что эта встреча была неожиданно сорвана.
Команда Навроцкого договорилась с менеджером Усика о встрече 23 октября. В этот период украинец как раз был в Польше, а президент лично хотел увидеться с украинским чемпионом.
Сообщается, что Кароль является большим поклонником бокса. Он хотел торжественно принять Александра и потренироваться с ним. Впрочем, канцелярия президента Польши отказала его от этой идеи.
Почему президент Польши отменил встречу?
Дело в том, что в те дни мэр Львова Андрей Садовый опубликовал пост в телеграмм об Усике. В нем он поблагодарил боксера за то, что тот присоединился к восстановлению музея Романа Шухевича, который был разрушен после российской атаки.
Спортсмен пожертвовал 100 тысяч гривен на восстановление музея, а также подарил боксерские перчатки для аукциона. Именно это помешало встрече Усика и Навроцкого.
Команда польского президента отметила, что персона Романа Шухевича является неоднозначной для поляков и касается болезненных тем в истории.
Польское население могло негативно воспринять эту новость, что должно было бы отразиться и на отношении к Навроцкому. Именно поэтому президент Польши и отменил эту встречу в последний момент.
Как Усик становился абсолютным чемпионом?
- Александр за свою карьеру провел 24 поединка, выиграв каждый из них (15 – нокаутом). Украинцу удалось аж трижды стать абсолютным чемпионом мира.
- Впервые это звание покорилось Александру еще в крузервейте после победы над Муратом Гассиевым в Москве в 2018 году. Позже Усик перешел в супертяжелый вес и в 2024-м стал в нем абсолютным чемпионом.
- Это стало возможным благодаря победе над Тайсоном Фьюри. Тогда Александр уже через месяц отказался от пояса IBF., но летом 2025-го вернул его себе.
- Тогда Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом благодаря нокауту Даниэля Дюбуа. Теперь же украинец снова лишился звания абсолюта, освободив пояс WBO.