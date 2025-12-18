Усик должен был увидеться с президентом Польши, но встречу отменили из-за Шухевича

Александр Усик набрал большую аудиторию поклонников в Польше. Речь не только об украинцах, но и о местных любителях бокса.

Особенно много фанатов прибавилось после боя в Кракове в 2023 году. Тогда в августе Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в этом городе, подарив болельщикам яркое шоу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Interia.

Что известно о встрече Усика и Навроцкого?

Благодаря этому Александр имел шанс встретиться с президентом Польши Каролем Навроцким. Польские СМИ пишут о том, что эта встреча была неожиданно сорвана.

Команда Навроцкого договорилась с менеджером Усика о встрече 23 октября. В этот период украинец как раз был в Польше, а президент лично хотел увидеться с украинским чемпионом.

Сообщается, что Кароль является большим поклонником бокса. Он хотел торжественно принять Александра и потренироваться с ним. Впрочем, канцелярия президента Польши отказала его от этой идеи.

Почему президент Польши отменил встречу?

Дело в том, что в те дни мэр Львова Андрей Садовый опубликовал пост в телеграмм об Усике. В нем он поблагодарил боксера за то, что тот присоединился к восстановлению музея Романа Шухевича, который был разрушен после российской атаки.

Спортсмен пожертвовал 100 тысяч гривен на восстановление музея, а также подарил боксерские перчатки для аукциона. Именно это помешало встрече Усика и Навроцкого.

Команда польского президента отметила, что персона Романа Шухевича является неоднозначной для поляков и касается болезненных тем в истории.

Польское население могло негативно воспринять эту новость, что должно было бы отразиться и на отношении к Навроцкому. Именно поэтому президент Польши и отменил эту встречу в последний момент.

Как Усик становился абсолютным чемпионом?