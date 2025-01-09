Неожиданный выбор: Усик назвал лучшего молодого боксера в мире

Король супертяжелого дивизиона Александр Усик вскоре будет праздновать свой 38-й день рождения. Поэтому естественно, что журналисты спросили у украинца о самом перспективном молодом боксере в мире.

Обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик начал профессиональную карьеру в 2013 году. С тех пор украинец стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях – крузервейте и хевивейте, пишет 24 Канал.

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Кто лучший молодой боксер в мире

Лучшие перспективы достичь подобных успехов, по мнению Усика, имеет Даниэль Лапин. В настоящее время Александр считает чемпиона WBA Continental и IBF Continental в полутяжелом весе лучшим молодым боксером в мире. Об этом он рассказал в комментарии TNT Sports.

Лучший молодой боксер в мире? Это Даниэль Лапин,

– сказал Усик.

Достижения украинского проспекта