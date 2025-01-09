Неожиданный выбор: Усик назвал лучшего молодого боксера в мире
Король супертяжелого дивизиона Александр Усик вскоре будет праздновать свой 38-й день рождения. Поэтому естественно, что журналисты спросили у украинца о самом перспективном молодом боксере в мире.
Обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик начал профессиональную карьеру в 2013 году. С тех пор украинец стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях – крузервейте и хевивейте, пишет 24 Канал.
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Кто лучший молодой боксер в мире
Лучшие перспективы достичь подобных успехов, по мнению Усика, имеет Даниэль Лапин. В настоящее время Александр считает чемпиона WBA Continental и IBF Continental в полутяжелом весе лучшим молодым боксером в мире. Об этом он рассказал в комментарии TNT Sports.
Лучший молодой боксер в мире? Это Даниэль Лапин,
– сказал Усик.
Достижения украинского проспекта
- Напомним, что Даниэль Лапин – сын заслуженного тренера Украины Сергея Лапина. На любительском уровне выигрывал чемпионат Украины и был призером чемпионата Европы.
- В 2020 году Даниэль дебютировал на профи-ринге. На его счету 11 побед в 11 поединках. Свой первый титул IBO Continental Лапин завоевал 26 августа 2023 года, когда досрочно победил немца Аро Шварца.
- В андеркарде первого боя Усик – Фьюри Лапин нокаутировал Октавиу Пудивитра и стал обладателем титула WBA Intercontinental.
- Еще один чемпионский пояс Даниэль завоевал 21 декабря, когда состоялся реванш Усик – Фьюри. 27-летний украинец стал чемпионом IBF Intercontinental в полутяжелом весе.