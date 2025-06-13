Не Кличко, и не Ломаченко: какой украинский боксер не проиграл ни одного боя

Украина подарила миру немало выдающихся и талантливых боксеров. Среди них те, кто испытал горечь поражений, так и тех, которые остаются непобедимыми в профессиональном ринге.

Среди ярких представителей украинского бокса можно отметить братьев Виталия и Владимира Кличко, Дениса Беринчика, а также Василия Ломаченко. Однако все они терпели поражения, сообщает 24 канал.

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Украинский боксер, который не почувствовал вкус поражения

Александр Усик благодаря своим достижениям в профессиональном ринге стал лицом украинского бокса. Король хевивейта прошел тернистый путь к вершине, благодаря своей дисциплине, выдержке и характеру.

Сначала Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте, одолев немало именитых конкурентов в дивизионе. Впоследствии украинский боксер смог покорить супертяжелый вес.

Самая громкая победа Александра Усика состоялась в мае 2024 года. Тогда украинец раздельным решением судей одолел Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999 года.

К слову. Александр Усик хорошо проявил себя еще во время выступлений среди любителей. В 2012 году украинский боксер завоевал "золото" Олимпиады в Лондоне, одолев в финале итальянца Клементе Руссо.

Отметим, что всего за карьеру в профессиональном ринге Александр Усик провел 23 поединка и не потерпел ни одного поражения. В 14 из них украинский чемпион побеждал нокаутом.

Сейчас Александр Усик готовится к битве против Даниэля Дюбуа в Лондоне. Реванш между украинцем и британцем состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли".

Ранее сообщали, какие средства получит Александр Усик за реванш против Даниэля Дюбуа.