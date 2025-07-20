Усик объяснил неожиданный выбор песни для выхода на бой против Дюбуа

Александр Усик в адском реванше уничтожил Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион разбил британского боксера на легендарном стадионе "Уэмбли" на глазах десятков тысяч фанатов.

На победный бой против Дюбуа Усик вышел под песню "Ave Maria". Король хевивейта объяснил, почему выбрал именно это музыкальное сопровождение, сообщает 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

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Почему Усик вышел под Ave Maria?

Александр Усик мастер шоу и зрелищных выходов на ринг. Бой против Даниэля Дюбуа не стал исключением для абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Украинский боксер эффектно появился на бой с британским боксером. Усик рассказал, что его выход на ринг под песню "Ave Maria" связан с верой в Бога.

Я верю в Бога, но Мария – моя небесная мать. Эта музыка меня мотивирует. Я люблю музыку. Я люблю танцевать,

– сказал Усик.

Напомним, что Александр Усик уничтожил Даниэля Дюбуа в пятом раунде. Сначала украинский чемпион отправил соперника в нокдаун, а в за считанные секунды завершил бой нокаутом.

Ранее сообщалось, что Турки Аль аш-Шейх назвал соперника для Александра Усика после реванша против Даниэля Дюбуа. Чиновник хочет увидеть бой еще одного британца против украинского боксера.