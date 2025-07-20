Турки назвал неожиданного соперника для Усика после реванша против Дюбуа

В субботу, 19 июля, состоялся долгожданный реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинский чемпион уничтожил британского боксера в очном противостоянии на "Уэмбли" в Лондоне.

Турки Аль аш-Шейх высказался относительно Александра Усика. Министр развлечений Саудовской Аравии выбрал следующего соперника для украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу чиновника в Х.

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Какого соперника для Усика выбрал Турки?

Турки Аль аш-Шейх уже организовал немалое количество топовых боев. В частности, под началом министра развлечений Саудовской Аравии состоялись два поединка Александра Усика против Тайсона Фьюри.

Следующим соперником для Усика Турки Аль аш-Шейх выбрал молодого британского боксера. Чиновник, хотел бы увидеть бой между украинским чемпионом и Мозесом Итаумой.

Я хочу видеть бой Усика против Итаумы. Это именно тот поединок,

– написал Итаума.

Напомним, что Александр Усик победил Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде главного боя большого вечера бокса в Лондоне. Украинский чемпион не оставил шансов оппоненту.

Мозес Итаума проведет свой следующий бой 16 августа 2025 года в Саудовской Аравии. Британский боксер сразится с опытным земляком Диллианом Уайтом в главном бою шоу.