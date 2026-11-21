Александр Усик рассказал о том, как он справляется с ролью отца. Спортсмен честно признался, что не считает себя абсолютно самым лучшим папой.

Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала Bet It Drives Show. Свою роль отца боксер оценил на 7 из 10.

Что Усик рассказал о себе как об отце

Усик рассказал, что его часто нет дома, рядом со своими детьми. У него такая работа, что он долго их не видит.

И я иногда сам себе говорю, что я не очень хороший отец, потому что я своих детей часто не вижу. Впрочем, у меня невероятная супруга, которая мне очень помогает,

– отметил боксер.

Он добавил, что у его жены Екатерины невероятные слова. Она всегда ему говорит, что главное – не количество, а качество проведенного времени.

Вы знаете, что дети любят папу глазами матери. Дочь смотрит и строит для себя будущее, исходя из того, как папа относится к маме. И мальчишки, парни, сыновья тоже смотрят и берут пример,

– отметил спортсмен.

По словам Усика, у них есть пример того, как строить отношения и в хорошем смысле, и в плохом. На замечание, что жена и дети поставили бы ему более высокую оценку за роль отца, украинский спортсмен ответил, что он просто самокритичный человек.

Как Усик описал свои отношения с женой

Отдельно Усик рассказал и о своих отношениях с женой Екатериной. Он подчеркнул, что может с гордостью называть себя "каблуком", "царем всех каблуков".

На самом деле Екатерина очень помогает мужу и в бизнесе. По словам боксера, она очень хорошо разбирается в людях и уже после первой встречи может сказать, с к с кем стоит иметь дело, а с кем – нет.