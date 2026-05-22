"Добрый вечер, я диспетчер": известный комментатор будет работать на бою Усик – Верховен

Впервые поединок Александра Усика будет показан на ОТТ-платформе Киевстар ТВ. Однако голос комментатора опытным болельщикам бокса точно будет хорошо знаком.

Бой, получивший название "Слава в Гизе", состоится в субботу, 23 мая. Официальные украинские трансляторы определились с теми, кто будет работать в прямом эфире, сообщил ютуб-канал "Тайк Майсон".

Кто будет коментировать бой Усик – Верховен?

Официальным украинским голосом боя за титул чемпиона мира в хевивейте по версии WBC на Киевстар ТВ станет Владимир Кобельков. Он уже неоднократно вел репортажи с поединков Александра Усика, когда они транслировались на медиасервисе MEGOGO.

Кобельков известен своими крылатыми высказываниями, которые интернет мгновенно превратил в мемы. Именно ему принадлежит легендарная фраза про "удар с левой в черешню", а также описание одного из попаданий Усика словами "добрый вечер, я диспетчер".

Кроме главного события, Кобельков также прокомментирую один из боев андеркарда – а именно дуэль украинца Даниэля Лапина против Бенджамина Мендеса Тани.

Во время остальных поединков за микрофоном будет работать Макс Диденко. На сервисе DAZN, который является мировым транслятором боя, на украинском языке сопровождение дуэли Усика и Верховена обеспечит Дмитрий Лазуткин.

Когда смотреть бой Усик – Верховен?

Украинец и нидерландец определят сильнейшего в субботу, 23 мая. Организаторы ожидают, что главное событие вечера стартует после 23:00 по киевскому времени.

Однако длинный кард и непредсказуемость поединков на арене в Гизе может повлиять на время начала. Вероятно, Усик и Верховен не начнут поединок раньше 23:45 по Киеву.