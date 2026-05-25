Президент WBC поддержал рефери после скандальной остановки боя Усик – Верховен

В субботу, 23 мая, состоялся поединок между Александром Усиком и Рико Верховеном. Бой проходил в Египте недалеко от пирамид Гизы и вызвал оживленные дискуссии из-за решения рефери на ринге.

Президент World Boxing Council Маурисио Сулейман в интервью ютуб-каналу Pro Boxing Fans высказался по поводу противоречивого судейства.

Как Сулейман прокомментировал работу судейства?

Украинский боксер одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде, однако завершение боя вызвало оживленные дискуссии среди болельщиков и экспертов. Часть специалистов считает, что рефери Майк Лассон преждевременно остановил поединок, неправильно оценив состояние Верховена.

Дополнительного напряжения ситуации добавил тот факт, что на момент остановки Усик минимально уступал сопернику по судейским запискам.

Впрочем, Сулейман решительно встал на защиту арбитра.

Только один человек может видеть глаза бойца. Только один человек может оценить этот момент. Очень легко говорить издалека, с телевидения или под разными углами, когда происходит драма, но рефери обязан остановить бой, даже если до конца раунда или поединка осталась одна секунда. Жизнь боксера – в руках рефери. Я поддерживаю Майка Лассона. Я очень горжусь им,

– заявил президент WBC.

Как завершился бой Усик – Верховен?

Победа дала украинскому боксеру возможность успешно отстоять чемпионские титулы WBC, WBA, IBF и The Ring. Этот поединок стал одним из самых сложных в профессиональной карьере Усика.

Легендарный кикбоксер приятно удивил своей скоростью и агрессивным стилем ведения боя. Он постоянно шел вперед, навязывал темп и благодаря преимуществу в росте и длине рук создавал серьезные проблемы украинцу.

Однако в заключительных раундах Верховен начал терять силы. Усик воспользовался моментом, перехватил контроль над боем и точным мощным прямым ударом отправил соперника в тяжелый нокдаун. Несмотря на то, что голландец сумел подняться, украинец мгновенно прижал его к канатам и бросился на добивание. Рефери был вынужден досрочно завершить поединок буквально за секунду до завершения раунда.