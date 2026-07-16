Бунт в раздевалке сборной Франции: звезду ПСЖ демонстративно заткнули во время полуфинала ЧМ

В перерыве матча против Испании Усман Дембеле резко высказался в раздевалке. Его слова не нашли поддержки у части партнеров по сборной.

Поражение Франции в полуфинале чемпионата мира-2026 оставило после себя не только спортивное разочарование, но и внутреннее напряжение в команде. По информации L'Equipe, эмоциональная речь одного из лидеров сборной вызвала неоднозначную реакцию.

Дембеле высказал претензии к игре команды

Сборная Франции уступила Испании со счетом 0:2 и не смогла пробиться в финал чемпионата мира-2026. Уже после первого тайма "трехцветные" проигрывали 0:1, а атмосфера в раздевалке была крайне напряженной.

Именно во время перерыва слово взял нападающий ПСЖ Усман Дембеле. Футболист обратил внимание на действия команды без мяча, прежде всего на прессинг, который, по его мнению, выполнялся несогласованно.

Дембеле подчеркнул, что игроки недостаточно синхронно вступали в отбор, почему французы позволяли сопернику легко выходить из-под давления. Нападающий надеялся, что его замечания помогут изменить ход встречи после перерыва.

Не все партнеры поддержали выступление нападающего

Впрочем, выступление Дембеле восприняли положительно далеко не все футболисты сборной Франции. Часть партнеров осталась недовольна словами нападающего.

Некоторые игроки считали, что Дембеле начинает открыто высказывать претензии только тогда, когда сам проводит неудачный матч. Именно это, по информации источника, и стало главной причиной негативной реакции на его речь.

Во втором тайме французам так и не удалось переломить ход встречи. Испания забила еще один гол, победила со счетом 2:0 и вышла в финал чемпионата мира, тогда как Франция теперь сыграет в матче за третье место.