Бывший игрок сборной Украины с радостью отреагировал на увольнение Сырского

Отставка Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ вызвала положительную реакцию у ряда украинских спортсменов. Одним из тех, кто прокомментировал главную новость недели, стал бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко.

48-летний украинец, наиболее известный своей деятельностью в качестве телеэксперта и футбольного функционера, выразил благодарность тем неравнодушным соотечественникам, которые участвовали в протестах с требованием сменить главу футбольной федерации, пишет 24 Канал.

Что сказал Евгений Левченко об увольнении Сырского

На своей странице в сети X Левченко отметил, что замена Александра Сырского на Михаила Драпатого является важным шагом для Украины.

Я очень горжусь украинцами, которые не молчали, вышли на улицы и не позволили власти почивать на лаврах. Именно так и должно происходить в демократическом государстве. Наши сердца жаждут перемен. Слава Украине!

– написал бывший игрок сборной Украины.

Комментарий украинца, который с 2019 года занимает пост президента профсоюза футболистов Нидерландов, вызвал у футбольных болельщиков неоднозначную реакцию. Левченко упрекнули в том, что он проживает за границей и не ощущает реалии страны так остро, как те, кто живет в родной стране. Также его обвинили в попытке проявить политическую компетентность, посоветовав лучше сосредоточиться на футболе.

Что известно о Евгении Левченко

Полузащитник мало запомнился болельщикам украинского футбола, ведь довольно быстро покинул систему донецкого "Шахтера" и транзитом через московский ЦСКА перебрался в Нидерланды. Там он выступал за "Витесс", "Спарту" (Роттердам) и "Гронинген", а впоследствии еще раз играл в России в клубе "Сатурн" из Раменского. Завершал игровую карьеру в Австралии.

За национальную сборную Украины дебютировал в 2002 году и провел 8 матчей.

С 2012 года был постоянным экспертом телеканала "Футбол" в студиях перед матчами национальной сборной. При этом продолжал делать карьеру футбольного чиновника в Нидерландах.