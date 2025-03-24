Молодой талант Барселоны превзошел достижение Винисиуса
- Ламин Ямаль превзошел Винисиуса Жуниора по количеству результативных действий на международной арене.
- Ямаль забил 4 гола и отдал 8 ассистов в 19 матчах за Испанию, тогда как Винисиус имеет 6 голов и 5 ассистов за Бразилию в таком же количестве матчей.
- В сезоне-2024/2025 Ямаль сыграл 38 матчей, забил 13 голов и отдал 17 ассистов.
- Испания встретится с Францией в полуфинале Лиги наций.
Игрок Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль превзошел достижение Винисиуса Жуниора. Он обошел его по количеству результативных действий.
В воскресенье, 23 марта, состоялись ответные матчи плей-офф Лиги наций. В одном из них Испания победила Нидерланды в серии послематчевых пенальти.
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Ямаль превзошел Винисиуса
Вингер Барселоны обошел Винисиуса Жуниора по количеству результативных действий на международной арене, пишет 24 канал со ссылкой на StatMuse FC.
В овертайме матча против Нидерландов Ямаль отметился забитым мячом. Всего в 19 поединках в составе "Фурии Рохи" забил 4 гола и отдал 8 ассистов, а Винисиус за Бразилию 6 голов и 5 результативных передач в таком же количестве противостояний.
Справка. В сезоне-2024/2025 Ламин Ямаль сыграл 38 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.
Отметим, что в полуфинале Лиги наций сборная Испании будет противостоять Франции.