Молодой талант Барселоны превзошел достижение Винисиуса

Игрок Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль превзошел достижение Винисиуса Жуниора. Он обошел его по количеству результативных действий.

В воскресенье, 23 марта, состоялись ответные матчи плей-офф Лиги наций. В одном из них Испания победила Нидерланды в серии послематчевых пенальти.

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Ямаль превзошел Винисиуса

Вингер Барселоны обошел Винисиуса Жуниора по количеству результативных действий на международной арене, пишет 24 канал со ссылкой на StatMuse FC.

В овертайме матча против Нидерландов Ямаль отметился забитым мячом. Всего в 19 поединках в составе "Фурии Рохи" забил 4 гола и отдал 8 ассистов, а Винисиус за Бразилию 6 голов и 5 результативных передач в таком же количестве противостояний.

Справка. В сезоне-2024/2025 Ламин Ямаль сыграл 38 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.

Отметим, что в полуфинале Лиги наций сборная Испании будет противостоять Франции.