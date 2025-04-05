Украинский легкоатлет извинился за сексистские высказывания о женском футболе

Украинский прыгун Вадим Кравчук извинился за свои слова в бой женского сообщества. Соответствующий пост он разместил в своем инстаграме.

31 марта Вадим Кравчук поддержал президента Ингульца Александра Поворознюка, который заявил о своем нежелании создавать женскую команду. Тот заявил, что не понимает женский футбол, ведь там "кроме красивых девушек ничего нет".

Читайте также Россияне в Кривом Роге убили фитнес-тренера Влада Стихиляса

Кравчук извинился

Украинский легкоатлет опубликовал пост, в котором извинился перед женской общиной за свои слова, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Вадим Кравчука.

"Хочу извиниться перед всем женским сообществом. Беру ответственность за свои слова и ситуацию, которая сложилась. Мне очень жаль, что произошла такая ситуация на счет моих комментариев под постом Общественное Спорт, которые впоследствии я удалил. Прошу прощения перед всеми женщинами.

Любые слова будут звучать, как оправдание, но моя мысль заключалась в том, что сейчас трудно сравнить мужской футбол и женский ведь большинство мужчин не имеют возможности участвовать в соревнованиях и тренировках, потому что защищают нашу страну. При этом женщины вынуждены брать на себя большинство мужской работы при нынешних реалиях. Я не являюсь сексистом. И мне жаль, что я ошибся в донесении мысли и был резким", – написал спортсмен.

Отметим, что Вадим Кравчук – участник нынешнего Евро по легкой атлетике в помещении. На соревнованиях в Апелдорне он не преодолел квалификацию.