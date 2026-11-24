Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный стал почетным президентом Национальной федерации самбо Украины.

23 ноября состоялась внеочередная конференция Национальной федерации самбо Украины. На ней были рассмотрены два вопроса – избрание почетного президента и утверждение обновленного состава Наблюдательного совета, сообщает федерация.

В состав Наблюдательного совета вошел Сергей Шаптала

Почетным президентом единогласно утвердили Валерия Залужного. С 2021 по 2024 год он был Главнокомандующим ВСУ и имеет звание Героя Украины.

Залужный также возглавил Наблюдательный совет, в который вошли:

Сергей Шаптала – Герой Украины, генерал-лейтенант ВСУ;

Владимир Коваль – директор БФ "Варта Краины", генерал-майор ВСУ;

Александр Саенко – вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, государственный и политический деятель, заслуженный юрист Украины, министр Кабинета министров (2016–2019);

Тарас Рокошевский – украинский предприниматель и общественный деятель, основатель компаний "Roboneers" и "ТИМА групп", а также общественной организации "Stay Safe UA";

Василий Фелик – ректор Киевского университета интеллектуальной собственности и права, заслуженный юрист Украины;

Президентом Национальной федерации самбо Украины является Вадим Рогач.

Напомним, накануне Федерация биатлона Украины избрала президента на следующие 4 года. Президентом ФБУ остался Иван Крулько.