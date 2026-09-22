Известная биатлонистка заявила, что ее "убрали" из сборной Украины – в федерации ответили

Украинская биатлонистка Валерия Дмитренко заявила, что ее фактически исключили из сборной во время восстановления после травмы. В Федерации биатлона Украины опровергли ее исключение из команды.

28-летняя спортсменка пропустила часть подготовки к новому сезону из-за проблем со здоровьем. Дмитренко рассказала об операции на колене и эмоционально отреагировала на информацию о своем статусе в национальной сборной, сообщает 24 Канал.

Дмитренко заявила, что ее "просто вычеркивают"

Дмитренко оставила комментарий под публикацией телеграм-канала "Биатлон Украина", в котором прокомментировала ситуацию со своим пребыванием в сборной.

Биатлонистка отметила, что больше всего ее огорчает не сама травма. По ее словам, она перенесла операцию на колене по удалению менисковой кисты, которая привела к разрыву мениска.

Больно осознавать, что вместо помощи и поддержки тебя просто вычеркивают в тот момент, когда ты больше всего в этом нуждаешься. Обидно, что проблему проще убрать вместе с человеком, чем попытаться ее решить. Ничего нового. Спасибо,

– написала Дмитренко.

Ранее сообщалось, что решение о составе команды приняли руководство Федерации биатлона Украины и тренерский штаб. Причиной называли значительное количество пропущенных тренировок из-за проблем со здоровьем.

В ФБУ опровергли исключение биатлонистки

Впоследствии Федерация биатлона Украины в своем телеграм-канале отреагировала на ситуацию и назвала информацию об исключении Дмитренко из состава команды ложной.

В ФБУ подтвердили, что спортсменка пропустила несколько тренировочных сборов из-за состояния здоровья. В то же время федерация подчеркнула, что Валерия может продолжить тренироваться вместе с командой, если ее физическое состояние позволит это делать.

Из-за травмы Дмитренко пропустит чемпионат Украины в Сянках. Дальнейшие решения относительно ее участия в тренировочном процессе, по данным ФБУ, будут приниматься с учетом состояния здоровья и функциональной готовности спортсменки.

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 26 ноября. Первый этап сезона-2026/27 примет финский Контиолахти.