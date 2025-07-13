Бразильский боксер вышел на ринг под российскую песню и признался в любви России

Бразильский боксер Вальтер Уокер на турнире UFC вышел под российскую песню "Матушка Земля". Он одержал победу и признался в любви к России.

Бразильский боец тяжелого веса UFC Вальтер Уокер оказался в центре внимания после яркой победы на турнире в Нэшвилле, что вызвало волну обсуждений в СМИ и соцсетях. Все началось еще до самого боя, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Скандальное признание бразильца

Выход Уокера в октагон сопровождался неожиданным музыкальным выбором, а именно композицией "Матушка Земля", которая хорошо знакома российской аудитории. После боя Уокер обратился к публике на русском языке, заявив, что считает Россию своим домом.

Как стало известно, боец живет в России уже шесть лет, женат на гражданке РФ и воспитывает дочь. Тренируется он в Подмосковье, где, по его словам, чувствует душевный покой и стабильность. Выбор песни объяснил просто: ее исполняет его дочь, и она вдохновляет его перед каждым поединком.

Уокер победил в первом раунде, использовав редкий болевой прием на пятку. Это уже третья подряд победа в стартовых минутах поединка.

В своих дальнейших комментариях Уокер отметил, что нашел в России семью, покой и новые смыслы, а свою дальнейшую спортивную карьеру связывает именно с этой страной. В Бразилии такая позиция вызвала неоднозначную реакцию, ведь некоторые обвинили его в измене родине.