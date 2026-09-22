Футболка на любой вкус: Василий Иванчук покоряет шахматную Олимпиаду своим стилем

Василий Иванчук превратил свои выступления на шахматной Олимпиаде-2026 в настоящее футбольное шоу. Украинский гроссмейстер выбирает для каждого раунда новую футбольную форму.

46-я Всемирная шахматная олимпиада проходит в Самарканде с 15 по 28 сентября. Украинский ветеран Василий Иванчук привлекает внимание не только результатами партий, но и своим необычным гардеробом, пишет "Суспильне Спорт".

Иванчук меняет футболки от тура к туру

Во втором туре Иванчук сыграл в белой футболке с украинской символикой, однако уже на следующий день удивил ярким выбором. На партию третьего раунда 57-летний гроссмейстер вышел в желтой футболке с именем бразильской футбольной звезды Неймара.

Перед четвертым туром шахматист выбрал джерси "Трабзонспора". Именно за этот турецкий клуб выступают украинцы Руслан Малиновский и Арсений Батагов.

В пятом и шестом турах Иванчук дважды появился за шахматной доской в футболке "Манчестер Юнайтед". В одном из интервью во время Олимпиады украинец рассказал, что болеет за немало футбольных клубов, а его симпатии зависят от страны.

Зависит от страны. Мне нравится "Манчестер Юнайтед", в Испании – "Бетис". В Турции – "Трабзонспор", что накануне победил "Галатасарай" со счетом 4:0,

– рассказал Иванчук.

Интересно, что в чемпионате Украины шахматист болеет за донецкий "Шахтер". Однако футболку "горняков" на этой Олимпиаде он пока не надевал. На вопрос, появится ли он в ней, Иванчук ответил: "Не знаю, посмотрим".

Каков результат Иванчука на Олимпиаде

После шести туров мужская сборная Украины набрала восемь очков и занимает 32-е место в турнирной таблице. Команда победила Зимбабве, Эстонию, Словакию и Черногорию, но уступила США и Болгарии.

Иванчук провел пять партий – в первом туре он не играл. Украинец пока не одержал ни одной победы: дважды уступил и трижды сыграл вничью, набрав 1,5 очка.

Следующий матч Украина проведет 23 сентября против Индонезии.