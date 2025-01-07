"Бокс его уже достал": топовый украинский боксер оценил, стоит ли Ломаченко уходить на пенсию

Боксерское будущее Василия Ломаченко продолжает быть в подвешенном состоянии. В боксерском сообществе разделились на два лагеря относительно того, стоит ли украинскому боксеру продолжать карьеру. .

Последний раз Василий Ломаченко выходил в ринг 12 мая 2024-го года, когда подрался с бывшим абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом из Австралии. После того украинец получил вызов на бой от Джервонты Дэвиса.

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Богачук прокомментировал будущее Ломаченко

Но Ломаченко отказался от поединка и больше не выходил в ринг в прошлом году. В конце 2024-го года появилась информация, что бой Ломаченко – Дэвис сорвался из-за травмы спины у украинца. Василия ждет повторное медицинское обследование, которое позволит принять окончательное решение относительно будущей карьеры Ломаченко.

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Сергей Богачук поделился своим мнением относительно будущего своего звездного земляка, информирует 24 Канал со ссылкой на Спорт-Экспресс Украина.

Время Ломаченко завершать карьеру? Думаю, что да. Но считаю, что он отдохнет и еще вернется. Здесь такая ситуация, что я не знаю его проблему, психологическую часть. Чемпионом мира он вряд ли уже станет. Думаю, что бокс его уже достал, надоел. Он столько в этом виде спорта, такой объем работы проводить столько лет. Конечно, что у него уже есть проблемы со здоровьем, организм дает сигнал, что уже достаточно и надо отдохнуть,

– сказал Богачук.

Справка. Сергей Богачук подрался в андеркарде реванша Усик – Фьюри в Эр-Рияде 21 декабря. Украинец победил британца Ишмаэля Дэвиса техническим нокаутом. Благодаря этой победе украинец стал обязательным претендентом на титул WBC в своей весовой категории, которым сейчас владеет Себастьян Фундора.

Отметим, что за спиной Ломаченко уже 21 проведенный бой на профи-ринге, в которых он одержал 18 побед (12 – нокаутом), а также потерпел 3-х поражений. В предыдущем поединке против Камбососа Василий получил вакантный титул чемпиона мира IBF в легком весе.