Динамо начало чемпионат Украины с победы над Вересом: видеообзор матча
- Динамо на выезде победило Верес в первом туре УПЛ 2025/2026.
- Верес активно атаковал, но вратарь Динамо Руслан Нещерет не дал сравнять счет, обеспечив победу для "бело-синих".
В субботу, 2 августа, продолжился первый тур УПЛ 2025/2026. В одном из матчей ровенский Верес дома принимал киевское Динамо.
"Бело-синие" начинают сезон в статусе действующего чемпиона Украины. Верес является одним из боевых коллективов в элитном дивизионе страны, поэтому киевлян ожидал довольно тяжелый матч, сообщает 24 канал.
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Предматчевое расписание
Динамо начало сезон с квалификации Лиги чемпионов 2025/2026. "Бело-синие" успели сыграть два матча против мальтийского Хамрун Спартанс в главном европейском турнире.
Александр Шовковский решил провести ротацию, чтобы дать отдохнуть тем игрокам, которые играли в Лиге чемпионов. Для Вереса матч против действующего чемпиона Украины стал первым официальным в новом сезоне.
Верес – Динамо 0:1
Голы: Шапаренко, 14
Верес активно начал матч против Динамо, пытаясь забить быстрый гол и создали несколько опасных моментов. Однако "бело-синие" смогли отбиться от нашествия ровенчан в первой минуты игры.
А уже на 14-й минуте действующий чемпион Украины повел в счете. Нападающий Владислав Ванат обработал мяч в штрафной после передачи Андрея Ярмоленко и отдал роскошный ассист на Николая Шапаренко.
Гол Шапаренко в ворота Вереса:
Второй тайм начался по подобному сценарию. Верес снова имел прекрасную возможность, чтобы забить в ворота Динамо и сравнять счет. На этот раз "бело-синих" спас вратарь Руслан Нещерет.
Команды продолжали создавать опасность у ворот друг друга. Однако забить ни одному из коллективов не удалось. Матч завершился победой Динамо со счетом 1:0.