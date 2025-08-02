В субботу, 2 августа, продолжился первый тур УПЛ 2025/2026. В одном из матчей ровенский Верес дома принимал киевское Динамо.

"Бело-синие" начинают сезон в статусе действующего чемпиона Украины. Верес является одним из боевых коллективов в элитном дивизионе страны, поэтому киевлян ожидал довольно тяжелый матч, сообщает 24 канал.

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Предматчевое расписание

Динамо начало сезон с квалификации Лиги чемпионов 2025/2026. "Бело-синие" успели сыграть два матча против мальтийского Хамрун Спартанс в главном европейском турнире.

Александр Шовковский решил провести ротацию, чтобы дать отдохнуть тем игрокам, которые играли в Лиге чемпионов. Для Вереса матч против действующего чемпиона Украины стал первым официальным в новом сезоне.

Верес – Динамо 0:1

Голы: Шапаренко, 14

Верес активно начал матч против Динамо, пытаясь забить быстрый гол и создали несколько опасных моментов. Однако "бело-синие" смогли отбиться от нашествия ровенчан в первой минуты игры.

А уже на 14-й минуте действующий чемпион Украины повел в счете. Нападающий Владислав Ванат обработал мяч в штрафной после передачи Андрея Ярмоленко и отдал роскошный ассист на Николая Шапаренко.

Гол Шапаренко в ворота Вереса:

Второй тайм начался по подобному сценарию. Верес снова имел прекрасную возможность, чтобы забить в ворота Динамо и сравнять счет. На этот раз "бело-синих" спас вратарь Руслан Нещерет.

Команды продолжали создавать опасность у ворот друг друга. Однако забить ни одному из коллективов не удалось. Матч завершился победой Динамо со счетом 1:0.