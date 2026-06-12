Продолжит ли Эриксен карьеру: спортивный врач оценил ситуацию

Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк проанализировал вероятность продолжения карьеры 34-летнего капитана сборной Дании Кристиана Эрексена. Эксперт настроен оптимистично.

Медик отметил,, что во время матча между сборными Дании и Украины с состоянием игрока на самом деле ничего страшного не произошло, а Эрикесен может впоследствии вернуться в спорт. В интервью 24 Каналу Бабелюк разобрал ситуацию.

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Что сказал врач о вероятном камбэке датской легенды?

Дмитрий Бабелюк говорит, что, очевидно, у Эрикссона не было критического для жизни состояния, а сработал кардиовертер-дефибриллятор, который контролирует работу сердца.

Он сравнивает случай в матче Дания – Украина с ситуацией полузащитника амстердамского Аякса Дейли Блинда. В 2020 году футболист клуба из Нидерландов почувствовал работу этого устройства и попросил замену.

То есть не было того уровня паники и стресса,, как это произошло у Эриксена. Но случай один в один. На самом деле это большой триумф медицины, а также правильного решения имплантировать это устройство Кристиану,

– сказал Бабелюк.

Врач добавил, что при таких условиях датчанин может вернуться к игре на профессиональном уровне.

Что касается продолжения его карьеры, это будет зависеть исключительно от него. Важно, чтобы Эриксен понял, готов ли он еще раз это пережить, просто более спокойно,

– отметил эксперт.

Отметим, что капитан сборной Дании также говорил, что недавняя ситуация кардинально отличается от той, которая произошла в 2021 году, когда его сердце на некоторое время остановилось во время матча Евро-2020.

Почему Эриксен продолжил карьеру после Евро-2020?

После установки кардиовертера-дефибриллятора многие сомневались, что датчанин когда-нибудь выйдет на поле. Однако медики разрешили ему возобновить карьеру, а сам футболист неоднократно подчеркивал, что чувствует себя в безопасности благодаря устройству. В 2022 году он вернулся в большой футбол и продолжил выступления на высшем уровне.

Отметим, что восстановление карьеры датчанина прошло довольно успешно. На момент возвращения на поле ему было почти 30 лет, и в последующие 3,5 сезонов он сыграл 84 матча в АПЛ, где защищал цвета Брентфорда и Манчестер Юнайтед. Сезон 2025/26 полузащитник провел в немецком Вольфсбурге. На его счету три гола и десять голевых передач в 34 матчах.