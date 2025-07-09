Переговоры начаты: Цыганков может воссоединиться с партнерами по сборной в европейском клубе

Виктор Цыганков с января 2023 года выступает в испанской Жироне. Уже этим летом он может сменить клубную прописку.

Интерес к вингеру каталонцев проявляют несколько клубов. Накануне один из них перешел от заинтересованности к конкретным действиям, сообщает 24 Канал со ссылкой на Taka Gazete.

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Кто хочет подписать Цыганкова

По информации турецкого издания, Виктора Цыганкова хочет приобрести Трабзонспор. "Сине-бордовые" уже начали официальные переговоры по трансферу украинского игрока.

Отмечается, что стороны могут договориться об аренде с правом выкупа. Правда, потенциальным препятствием перехода называется место рождения футболиста – Израиль, из-за чего часть фанатов может не принять игрока сборной Украины.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Виктор Цыганков провел 32 матча на клубном уровне. В них он забил два гола и отдал пять результативных передач.

К слову. В Трабзонпоре уже выступают три украинских футболиста – Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан. Также была информация, что турецкий клуб заинтересован в подписании Тараса Михавка из киевского Динамо и Артема Бондаренка из донецкого Шахтера.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Виктору Цыганкову из Англии. За ним следят три клуба из АПЛ.