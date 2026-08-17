Цыганков и Ванат устроили бунт в Жироне: украинцы отказались выходить на поле

Виктор Цыганков и Владислав Ванат отказались выходить на поле в матче Жироны против Леганеса. Украинцы хотят покинуть клуб.

В первом туре Сегунды каталонцы сыграли вничью 1:1. В заявку Жироны вошли сразу два украинца, однако ни один из них так и не вышел на поле, сообщает 24 Канал.

Украинцы проигнорировали указания тренера

По информации журналиста Cadena SER Нила Солы, Ванат и Цыганков отказались выполнять указания главного тренера Кике Альвареса и даже не вышли на разминку. Сам наставник после матча подтвердил демарш Цыганкова.

С ним все в порядке. Он попал в заявку, но не захотел выходить на замену. Больше мне сказать нечего,

– заявил Альварес.

Во время летнего межсезонья Цыганков ни разу не выходил на поле в товарищеских матчах Жироны. Это только усилило разговоры о возможном уходе 28-летнего украинца.

Цыганков и Ванат хотят трансфера

Как сообщается, оба украинских футболиста не хотят продолжать карьеру в каталонском клубе и настаивают на трансфере. Наибольший интерес к Цыганкову пока проявляет Сельта, однако переговоры упираются в финансовые требования Жироны.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года. Если стороны не договорятся о трансфере, уже зимой Цыганков сможет подписать предварительное соглашение с другим клубом.

Ситуация с Ванатом иная – у нападающего контракт с Жироной до июня 2030 года. Каталонцы приобрели украинца у киевского Динамо за 20 миллионов евро.

Поведение футболистов уже вызвало возмущение среди болельщиков Жироны. Фанаты призывают руководство жестко отреагировать на ситуацию и не позволять игрокам ставить собственные интересы выше интересов клуба.