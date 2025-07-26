Арсенал подписал супербомбардира, который в 2024 году забил 62 мяча

Лондонский Арсенал проводит активную трансферную кампанию в летнее межсезонье. Очередным новичком "канониров" стал шведский нападающий Виктор Дёкереш

Шведский форвард Виктор Дёкереш стал полноценным игроком лондонского Арсенала. Уникальный бомбардир подписал с "канонирами" долговременный контракт, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт лондонского клуба.

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Мегатрансфер Арсенала

Главный тренер "канониров" Микель Артета очень рассчитывает на бомбардирские способности Дьокереша. В клубе надеются, что форвард сборной Швеции поможет добыть заветные трофеи.

"Виктор обладает множеством качеств. Он быстрый и мощный нападающий с невероятными показателями результативности как на клубном, так и на международном уровне. Он добавляет атакующей игре остроты благодаря высокому проценту реализации моментов, а его умные перемещения в штрафной площадке делают его постоянной угрозой для соперников", – заметил Артета.

Видео представления Дьокереша

В Арсенале 27-летний нападающий будет играть под культовым 14-м номером, с которым в нулевых выступал легендарный Тьерри Анри.

В официальном релизе не сообщается сумма трансфера. По данным Transfermarkt, лиссабонский Спортинг получил за форварда 65,76 миллионов евро.

Феноменальная статистика Дёкереша

Последние два сезона Дёкереш выступал за португальский Спортинг. В 102 матчах форвард забил невероятные 97 голов.

По итогам 2024 года Виктор стал лучшим бомбардиром мира. За Спортинг и сборную Швеции нападающий наколотил 62 мяча.

Во время игровой карьеры венгерский швед выступал за Ковентри, Брайтон, Суонси, Санкт-Паули и шведский Броммапойкарна.

В составе сборной Швеции сыграл 26 матчей и забил 15 голов.

Ранее сообщалось, что сын Андрея Шевченко Кристиан подписал первый профессиональный контракт с английским клубом.