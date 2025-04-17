Звезда Реала сорвался на Зинченко во время матча Лиги чемпионов
- Винисиус Жуниор и Александр Зинченко имели конфликт во время матча Лиги чемпионов, когда Зинченко не спешил отдать мяч.
- Реал вылетел из Лиги чемпионов, проиграв Арсеналу со счетом 1:5 по итогам двух матчей.
Между Винисиусом Жуниором и Александром Зинченко возник конфликт во время матча четвертьфинала Лиги чемпионов. Бразильский футболист сорвался на украинца.
В Лиге чемпионов завершилась стадия 1/4 финала сезона-2024/2025. По итогам этапа Реал вылетел из Лиги чемпионов, потерпев поражение от Арсенала в двух матчах.
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Конфликт Вини и Зинченко
В одном из эпизодов матча Жуниор побежал к боковой линии, чтобы взять мяч, который находился в ногах Александра Зинченко, пишет 24 канал.
Игрок Арсенала не спешил помогать сопернику и придержал мяч у себя. Такой поступок разозлил Винисиуса, который подбежал к украинцу, толкнул его и начал высказывать свои претензии.
Конфликт соперников попал в объективы телекамер.
Отметим, что по итогам двух матчей Реал уступил Арсеналу со счетом 1:5.