"Плохо заканчивалось": Виталий Кличко рассказал о последствиях спаррингов с братом Владимиром

Болельщики мирового бокса грезили о том, что Виталий и Владимир Кличко когда-то проведут официальный бой между собой. Однако оба спортсмена пообещали маме, что не выйдут в ринг против родного брата.

Как оказалось, это обещание не касалось спарринг-боев. В интервью Sport-Express старший Виталий рассказал, как происходили стычки с младшим Владимиром в тренировочном зале.

Почему Кличко никогда не дрались друг против друга?

Очевидно, что поединок с вывеской "Виталий Кличко против Владимира Кличко" стал бы самым громким событием в истории бокса. Это могло бы быть самое дорогое спортивное событие с сумасшедшими гонорарами.

Однако, по словам Виталия Кличко, семья и обещание маме были для обоих братьев гораздо важнее, чем титулы, спортивные амбиции и деньги.

Чем заканчивались спарринги братьев Кличко?

Несмотря на отсутствие официальных поединков, Виталий и Владимир не могут сказать, что никогда не боксировали друг против друга. На тренировках братья все же оказывались на ринге вместе.

Однако, как признался Виталий Кличко, спарринги всегда "плохо заканчивались". Во время последнего из них Владимир Кличко даже сломал ногу. После этого Кличко решили, что больше им не стоит драться на тренировках, ведь восприняли это как знак предостережения от судьбы.