Подготовка украинских биатлонистов к сезону оказалась под угрозой из-за проблем с финансированием. Виталий Мандзин оценил ситуацию в мужской команде и рассказал, испытывают ли спортсмены нехватку необходимых ресурсов.

Сообщалось, что перед началом зимней кампании Федерации пришлось искать дополнительные источники финансирования, чтобы обеспечить полноценную подготовку биатлонистов. Об актуальной ситуации с финансированием эксклюзивно для 24 Канала рассказал один из лидеров команды.

Есть ли у мужской сборной Украины проблемы с финансированием

В сентябре стало известно, что подготовка женской сборной Украины по биатлону претерпела изменения из-за финансовых трудностей. Федерация была вынуждена искать внебюджетную поддержку, чтобы не допустить срыва тренировочного процесса перед новым сезоном.

На фоне этой информации возник вопрос, испытывают ли подобные трудности мужчины. По словам Виталия Мандзина, ситуация в команде пока не вызывает серьезного беспокойства.

Слава Богу, я бы сказал, что нет. У нас довольно целостная и полностью укомплектованная мужская команда. Трудно сказать, чего нам не хватает именно в организационных вопросах. Кадровых проблем у нас в команде нет,

– отметил биатлонист.

Он также положительно оценил атмосферу в коллективе, отметив сплоченность как спортсменов, так и тренерского штаба и других специалистов.

Как Мандзин начал новый сезон Кубка мира

Виталий Мандзин является одним из самых перспективных представителей украинского биатлона. По итогам прошлого сезона 23-летний житель Тернополя вошел в топ-25 общего зачета Кубка мира, а на Олимпиаде финишировал в первой десятке масс-старта.

Новый сезон украинец начал с индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. В первом старте зимней кампании Мандзин показал лучший результат среди представителей сборной Украины.

Биатлонист допустил три промаха на огневых рубежах и занял 18-е место.