Именитый английский гранд заинтересовался игроком сборной Украины

Виталий Миколенко довольно давно перешел в Эвертон. Украинский защитник демонстрирует высокий уровень и является игроком основного состава мерсисайдского коллектива.

25-летний фулбек "ирисок" может пойти на повышение. Именитый английский клуб заинтересовался левым защитником сборной Украины, сообщает 24 канал со ссылкой на EvertonNews.

Читайте также Миколенко вернулся на фарт: Эвертон вырвал победу у сенсационного Ноттингема

Кого заинтересовал Миколенко

Украинским фулбеком Эвертона заинтересовался лондонский Тоттенхэм. "Шпоры" намерены сделать предложение "ирискам" по трансферу Виталия Миколенко летом 2025 года.

Со своей стороны Эвертон заинтересован в подписании Ришарлисона, который мало играет за лондонский коллектив. Поэтому, возможно, это может поспособствовать переходу Миколенко в Тоттенхэм.

Однако Эвертон не планирует продавать Виталия Миколенко, ведь нет хорошего и качественного игрока, который заменит украинца. "Ириски" намерены предложить улучшенный контракт 22-летнему фулбеку.

В текущей кампании Виталий Миколенко сыграл в 31 матче за Эвертон во всех турнирах. В своем активе украинский левый защитник "ирисок" имеет две голевые передачи.