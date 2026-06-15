Пошел купаться в день рождения и пропал: всплыли жуткие подробности смерти экс-футболиста Шарпара

Бывший футболист Вячеслав Шарпар пропал во время отдыха в Греции. Его тело нашли только через девять дней после масштабных поисков.

Трагедия произошла на популярном греческом курорте Лутраки, куда украинец приехал вместе с родителями. Местное СМИ Notos Press обнародовало новые подробности последних дней жизни бывшего полузащитника.

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Что известно об исчезновении Шарпара?

По информации греческих СМИ, Вячеслав Шарпар отдыхал в Лутраки вместе с родителями. Утром 2 июня, в день своего 39-летия, он отправился на пляж, чтобы искупаться в море.

После этого связь с ним прервалась. Когда мужчина не вернулся, родственники обратились в правоохранительные органы. К поисковой операции привлекли катера береговой охраны, вертолеты, водолазов и наземные патрули.

Через несколько дней после исчезновения служба "Линия жизни" активировала систему розыска Silver Alert. В сообщении отмечалось, что жизнь украинца может находиться под угрозой.

Поиски продолжались более недели, однако результата не приносили. Только 11 июня у одного из причалов Лутраки в море заметили тело мужчины. Сначала греческие правоохранители проверяли, принадлежит ли оно пропавшему украинцу, а после процедуры идентификации подтвердили личность погибшего.

Чем запомнился Вячеслав Шарпар?

Шарпар был хорошо известен украинским болельщикам благодаря выступлениям за харьковский "Металлист", луцкую "Волынь" и полтавскую "Ворсклу". Также в разные годы он защищал цвета молдавского "Шерифа", казахстанского "Атирау" и латвийской "Риги".

После завершения карьеры в 2022 году бывший полузащитник работал футбольным агентом. Известно, что у Шарпара остались четверо детей.