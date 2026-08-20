"Пусть говорят": сын Суркиса ответил на обвинения в кумовстве в Динамо

Вячеслав Суркис отреагировал на критику в связи со своим местом в составе Динамо. Вратарь заверил, что не следит за комментариями в соцсетях.

Вратарь киевлян впервые прокомментировал слухи о том, что его карьере в столичном клубе помогают родственные связи. 20-летний футболист признал, что давление в команде присутствует постоянно, однако старается не обращать на него внимания, передает YouTube-канал "Взбірна".

Суркис не читает критику болельщиков

По словам голкипера, он принципиально не следит за реакцией болельщиков в социальных сетях. В то же время Суркис понимает, что выступления за "Динамо" сопряжены со значительным давлением, особенно во время матчей еврокубков.

Давление в "Динамо" есть всегда, я не обращаю на это внимания. Вот я дебютировал в еврокубках, там на арене было 30 тысяч зрителей – это давление. Вылет из еврокубков, конечно, давит. Мы – "Динамо" Киев, и должны побеждать всех в еврокубках и УПЛ. Что делать? Нужно двигаться вперед и становиться сильнее,

– сказал вратарь.

В этом сезоне Суркис уже провел пять матчей за первую команду. В то же время в поединках против "Вереса" и "Колоса" он допустил ошибки, которые привели к пропущенным голам.

Критика из-за родственных связей

Особое внимание привлекает то, что Вячеслав является сыном Григория Суркиса и племянником Игоря Суркиса – многолетнего президента "Динамо". Из-за этого часть болельщиков ставит под сомнение его место в основном составе киевского клуба.

Сам футболист на подобные упреки реагирует спокойно.

Комментарии фанатов? Ничего не читаю в соцсетях. Кумовство в "Динамо"? Пусть говорят,

– заявил Суркис.

Каждая ошибка вратаря привлекает дополнительное внимание именно из-за известного футбольного статуса семьи.