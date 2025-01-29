Клуб АПЛ вышел на Динамо по трансферу футболиста сборной Украины

Талантливый опорник киевского Динамо Владимир Бражко продолжает быть на радарах английский клубов. На киевлян вышел еще один коллектив из АПЛ.

Уже в это зимнее трансферное окно Владимир Бражко может сменить клубную прописку. По информации Алекса Крука, английский Вулверхэмптон уже провел переговоры с киевским Динамо по трансферу 23-летнего опорника, пишет 24 Канал.

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Еще один претендент на Бражка

Речь идет о полноценном трансфере одного из лидеров столичного гранда.

Ранее была информация, что Бражком активно интересуется другой английский клуб Борнмут, за который феерично выступает экс-динамовец Илья Забарный. Также в СМИ были слухи об интересе со стороны лиссабонской Бенфики Анатолия Трубина.

Президент Динамо Игорь Суркис рассказывал рассказывал, что в клубный офис не поступило ни одного официального предложения по Владимиру Бражко и центрбека Дениса Попова, которого тоже сватали в другие клубы. Однако заинтриговал комментарием по одному запросу, но не стал называть имя футболиста.

Справка. Владимир Бражко соединен контрактом с Динамо до конца июня 2028-го года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость опорника киевлян в 9 миллионов евро.

Заинтересованный Вулверхэмптон после 23-х туров идет в зоне вылета из АПЛ, набрав лишь 16 баллов. А вот Борнмут выдал отличный сезон – 7-я позиция и 40 набранных очков.

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