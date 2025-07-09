Бражко продемонстрировал способности в ММА на одноклубнике: видео досрочной победы
- Владимир Бражко применил приемы ММА против партнера Тараса Михавко во время тренировки футбольного клуба "Динамо".
- Киевское "Динамо" готовится к новому сезону в Австрии и сыграло два матча против "Кишварды".
Футболисты киевского Динамо упорно готовятся к новому сезону на сборах в Австрии. Во время одной из тренировок Владимир Бражко проучил партнера по команде, воспользовавшись приемами ММА.
Интересный момент случился во время игры в волейбол ногами, в котором команде Владимира Бражко противостоял квартет с Тарасом Михавко. В одном из эпизодов центрбек "бело-синих" удачно сыграл и эмоционально выдернул стойку с сеткой, пишет 24 Канал.
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Как Бражко победил Михавка в ММА
Такое поведение младшего партнера по команде не понравилось Бражко. Он мгновенно атаковал Михавко и по правилам ММА перевел схватку в партер. Полузащитник выполнил удушающий прием, заставив Тараса капитулировать.
Такие действия Бражко развеселили партнеров по команде, которые аплодисментами и смехом сопровождали этот необычный поединок.
Бражко победил Михавка по правилам ММА: видео
Напомним что на сборах в Австрии киевляне сыграли два матча против Кишварды. В первой встрече венгры нанесли поражение Динамо (0:2), а во втором чемпионы Украины одержали убедительный реванш – 3:0.
Свой первый официальный матч в новом сезоне подопечные Александра Шовковского сыграют 22 июля в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Соперником Динамо будет победитель пары Жальгирис – Хамрун Спартанс.