Последняя любимая Владимира Кличко: что известно о расставании боксера с Хейден Панеттьери

Звездная пара Кличко и Панеттьери прожили в браке всего пять лет и дали жизнь дочери. Впрочем, проблемы со здоровьем у актрисы в конце концов разрушили их пару.

Владимир Кличко остается одним из лучших спортсменов Украины в истории. Поэтому неудивительно, что личная жизнь боксера всегда оставалось объектом интереса со стороны фанатов, сообщает 24 Канал.

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Как сложилась судьба Хайден Панеттьери?

Особенно публичной жизнь Кличко стала после объявления отношений с известной актрисой Хейден Панеттьери. Именно она стала главной женщиной в жизни Владимира.

Пара познакомилась в 2009 году. Уже через год они публично объявили о своих отношениях, когда Панеттьери посетила бой Владимира против Самюэля Питера во Франкфурте.

Тогда казалось, что Панеттьери не более чем новая любовница Кличко на непродолжительное время. Особенно бросалась в глаза разница в возрасте (13 лет) и росте (аж 45 сантиметров).

Их отношения действительно были непростыми. Пара периодически расходилась и снова воссоединялась. В конце концов в 2013-м стало известно, что Владимир и Хайден поженились.



Кличко и Панеттьери с новорожденной дочерью / фото из инстаграма

Через год, в 2014-м, у них родилась дочь Кая-Евдокия. К сожалению, это стало началом разрушения семьи. После родов у Панеттьери начались проблемы с психикой.

Семья тогда проживала в Лос-Анджелесе. Хайден начала злоупотреблять алкоголем и наркотическими веществами. Из-за этого она была вынуждена приостановить актерскую карьеру.

Окончательный разрыв

А в 2018 году Кличко объявил о разводе с актрисой. Более того, боксер еще и добился полной опеки над дочкой, забрав ее в Киев. Воспитанием занялась бабушка девочки Надежда Ульяновна.



Владимир Кличко вместе со второй женой Хайден Панеттьери / фото Getty Images

Панеттьери не раз жаловалась, что Владимир ограничил ее общение с дочерью. Впрочем, с того момента она начала процесс реабилитации. С Каей-Евдокией она все же периодически виделась на праздники. Кроме того, она откровенно признавала свои проблемы с зависимостью.

У меня никогда не было ощущения, что я хочу навредить собственному ребенку. Но я не хотела проводить с ней время. Владимир тоже не хотел быть рядом, как и я не хотела. Опиаты и алкоголь помогали мне чувствовать себя счастливой хоть на мгновение. Меня трясло, когда я просыпалась. Я могла работать только попивая алкоголь. Это был цикл самоуничтожения,

– признавалась Хайден.

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В начале полномасштабной войны в 2022 году Панеттьери публично поддержала Украину. Актриса еще и открыла фонд для помощи пострадавшим.

В конце концов сам Владимир неохотно отвечает на вопросы о бывшей жене. В свою очередь Панеттьери все же смогла восстановить актерскую карьеру несколько лет назад.