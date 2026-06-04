Владимир Кличко ответил на вопрос, свободно ли его сердце

Личная жизнь чемпиона мира в хевивейте Владимира Кличко сложилась драматично: счастье брака было непродолжительным, а дочь растет вдали от матери. В свои 50 лет младший из братьев-боксеров пока продолжает холостячить.

Владимир тщательно скрывает от прессы частную информацию и не дает возможность папарацци поймать его в компании возможной новой избранницы. В соцсети Threads Кличко ответил на прямой вопрос о том, имеет ли он сейчас возлюбленную.

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Есть ли у Владимира Кличко девушка или невеста?

Журналистка поинтересовалась у экс-обладателя чемпионских поясов в супертяжелом весе, свободно ли сейчас его сердце. Владимир очевидно хотел избежать ответа, поэтому получилось высказывание в стиле его старшего брата, мэра Киева Виталия Кличко. Бывший боксер сказал, что стоит спросить не у него, а у его сердца, а потом загадочно сказал, что "нужно иметь большое сердце, поэтому я надеюсь, что оно у меня большое".

Что известно о личной жизни Владимира Кличко?

Долгое время боксер встречался с американской актрисой Хейден Панеттьери, пара планировала бракосочетание, но отложила его из-за беременности. У них родилась дочь, названная Каей-Евдокией.

До официального оформления брака Кличко и Панеттьери так и не дошли. У женщины возникли проблемы с депрессией и алкоголем, их отношения завершились. Дочь до полномасштабного вторжения проживала в Киеве со своей бабушкой, мать она видела редко. Сейчас Владимир Кличко – отец-одиночка.