Избавляются от балласта: Динамо прекратило сотрудничество с экс-игроком сборной Украины

Киевское Динамо продолжает готовиться к возобновлению еврокубкового сезона-2024/2025 на турецких сборах. В то же время киевляне продолжают делать "чистку" в середине команды.

16 января киевляне попрощались с 27-летним полузащитником Владимиром Шепелевым. Футболист покинул команду в статусе свободного агента, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Динамо.

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Чистка от киевлян продолжается

Пока неизвестно, в каком футбольном клубе выплывет игрок центра поля. Ранее в СМИ была информация об интересе к Шепелеву со стороны двух испанских клубов – Гранады и хихонского Спортинга. Также сообщалось, что Владимиром интересуются клубы из Польши и Румынии.

Это уже второй уход опытного игрока из состава Динамо. Ранее столичную команду покинул Александр Андриевский, который продолжил карьеру в житомирском Полесье.

К слову, в текущем сезоне-2024/2025 Шепелев принял участие лишь в одном матче Динамо. Владимир сыграл мизерную одну минуту в поединке Лиги Европы против немецкого Хоффенхайма.

Что известно о Владимире Шепелев