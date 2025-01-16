Избавляются от балласта: Динамо прекратило сотрудничество с экс-игроком сборной Украины
Киевское Динамо продолжает готовиться к возобновлению еврокубкового сезона-2024/2025 на турецких сборах. В то же время киевляне продолжают делать "чистку" в середине команды.
16 января киевляне попрощались с 27-летним полузащитником Владимиром Шепелевым. Футболист покинул команду в статусе свободного агента, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Динамо.
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Чистка от киевлян продолжается
Пока неизвестно, в каком футбольном клубе выплывет игрок центра поля. Ранее в СМИ была информация об интересе к Шепелеву со стороны двух испанских клубов – Гранады и хихонского Спортинга. Также сообщалось, что Владимиром интересуются клубы из Польши и Румынии.
Это уже второй уход опытного игрока из состава Динамо. Ранее столичную команду покинул Александр Андриевский, который продолжил карьеру в житомирском Полесье.
К слову, в текущем сезоне-2024/2025 Шепелев принял участие лишь в одном матче Динамо. Владимир сыграл мизерную одну минуту в поединке Лиги Европы против немецкого Хоффенхайма.
Что известно о Владимире Шепелев
- Футболист является воспитанником киевского Динамо, который в январе 2017-го стал игроком главной команды киевлян.
- В бело-синей футболке Шепелев провел 229 матчей, в которых отметился 7 голами и 19 ассистами.
- Именно благодаря выступлениям за киевлян полузащитник получил вызов в сборную Украины, за которую дебютировал 6 июня 2017 года в товарищеской игре против Мальты (0:1).
- За "сине-желтых" Шепелев отыграл в семи поединках.
- Вместе с Динамо Шепелев стал чемпионом Украины и по два раза победил в Кубке и Суперкубке страны.