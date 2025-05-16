Зеленский провел разговор с президентом ФИФА и Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом ФИФА Джанни Инфантино и президентом УАФ Андреем Шевченко. Они обсудили важные вопросы.

Владимир Зеленский поговорил с президентом ФИФА Джанни Инфантино и Андреем Шевченко. Они провели разговор в режиме онлайн, пишет 24 канал со ссылкой на телеграмм-канал Владимира Зеленского.

Читайте также Врач отправил футболиста в нокаут во время финала Кубка: видео недопустимых действий

Разговор Зеленского и Инфантино

Президент Украины отметил, что спорт имеет большое влияние на общества и государства во всем мире и Украина ценит такой сильный голос в поддержку и достижения справедливого и прочного мира.

"Надо работать вместе ради мира и скорейшего прекращения огня и достойного и справедливого завершения войны. Дипломатия имеет значение.

В Москве должны начать делать настоящие шаги к окончанию войны, а не их имитацию.

Спасибо за поддержку наших людей, украинских спортсменов, детей. Спасибо, что можем рассчитывать на FIFA", – написал Владимир Зеленский.

Напомним, что перед этим президент США Дональд Трамп обсудил с Джанни Инфантино возможность возвращения России к международным соревнованиям в ближайшее время. Также сам президент ФИФА заявлял, что хочет как можно более быстрого возвращения россиян в международный спорт.