Зеленский остроумно рассказал, сколько раз может подтянуться на турнике

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в форуме "Инновации и развитие в спорте в условиях войны". На мероприятии главе государства задали простой вопрос.

Владимир Зеленский несмотря на насыщенный рабочий график пытается каждый день выполнять физические упражнения. Благодаря занятиям спортом Президент Украины поддерживает себя в хорошей форме, пишет 24 Канал.

Читайте также Зеленский провел разговор с президентом ФИФА и Шевченко

Сколько раз подтягивается на турнике Зеленский

Во время форума "Инновации и развитие в спорте в условиях войны", котором присутствовали спортсмены, ученые, спортсмены, ветераны, из зала прозвучал вопрос. У Зеленского поинтересовались, сколько раз он может подтянуться на турнике.

Сначала Владимир Александрович глазами начал искать турник, чтобы показать свое умение. А потом дал остроумный ответ на вопрос.

Скажу честно – подтягиваюсь я меньше, чем вы. Я просто знаю, как вы подтягиваетесь. Мне 47 лет, ну, 47 не смогу, но раз 12 – 15, наверное, смогу,

– ответил Зеленский.

Видео ответа Зеленского на вопрос о подтягивании

Ответ Зеленского слушатели восприняли аплодисментами. Благодаря остроумной шутке главе государства не пришлось подтягиваться на турнике.